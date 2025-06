Ananda Lewis è morta all’età di 52 anni ex VJ di MTV

Addio ad Ananda Lewis, l’ex VJ di MTV che ha conquistato il cuore di milioni di fan con il suo talento e charme. Famosa dal 1997 per programmi come Total Request Live e Hot Zone, Lewis è stata un’icona della generazione hip-hop, lasciando un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. La sua scomparsa a 52 anni rappresenta una perdita grande per il panorama televisivo e culturale. La sua eredità continuerà a vivere nei ricordi di chi l’ha amata.

Ananda Lewis è morta all’età di 52 anni. Lewis divenne famosa nel 1997, quando fu assunta come VJ di MTV, conducendo programmi come Total Request Live e Hot Zone . Nel 1999, il New York Times la definì “la It Girl regnante della generazione hip-hop”. Lasciò MTV nel 2001 per condurre il suo talk show, The Ananda Lewis Show . Lewis è nata a Los Angeles nel 1973. I suoi genitori divorziarono quando aveva due anni e lei e sua sorella Lakshmi si trasferirono con la madre a San Diego, dalla nonna. Nel 1999, Lewis ha raccontato a Teen People il suo difficile rapporto con la madre, durante l’infanzia e l’adolescenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ananda Lewis è morta all’età di 52 anni, ex VJ di MTV

È morta Ananda Lewis, storico volto di MTV: nel 2020 annunciò di avere un cancro al seno - È con grande tristezza che apprendiamo della scomparsa di Ananda Lewis, iconica figura di MTV famosa per il suo talento e il suo sorriso contagioso.

Ananda Lewis, è morta la storica vj di Mtv. Aveva 52 anni Segnala repubblica.it: Volto popolare diventata celebre anche per le interviste alle star musicali, aveva 52 anni e da tempo era malata di tumore.