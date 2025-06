Ana Sergia Alcivar Chenche morta dopo la liposuzione l' ipotesi dell' embolia polmonare | cosa dice l' autopsia

Tragedia sfiorata: Ana Sergia Alcivar Chenche perde la vita dopo una liposuzione, con l'autopsia che smentisce lo shock anafilattico e punta il dito su un’embolía polmonare come possibile causa. Un’altra vittima delle procedure estetiche non senza rischi, che ci invita a riflettere sull’importanza di controlli accurati e di affidarsi a professionisti qualificati per tutelare la nostra salute.

Roma, Ana Sergia Alcivar Chenche morta dopo liposuzione in studio privato non autorizzato, medico Jose Lizarraga Picciotti ha precedenti per lesioni - Una triste vicenda che mette in luce i rischi nascosti dietro procedure estetiche non autorizzate. Roma piange la scomparsa di Ana Sergia Alcivar Chence, 46 anni, deceduta dopo un malore durante una liposuzione in uno studio privato non regolarmente autorizzato.

