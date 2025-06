Ampliamento del cimitero di Mascali realizzati 150 nuovi loculi prefabbricati

L’ampliamento del cimitero di Mascali rappresenta un passo importante verso una gestione più dignitosa e moderna dei servizi funebri. Con 150 nuovi loculi prefabbricati, l’intervento non solo risolve le criticità storiche, ma rafforza il senso di comunità e rispetto per i propri cari. Secondo il sindaco Luigi Messina, questa opera risponde in maniera concreta all'annosa esigenza di spazi adeguati, assicurando un futuro più sicuro e accogliente per tutti.

l cimitero comunale di Mascali ha visto in questi giorni il completamento della terza tranche di interventi per la realizzazione di 150 nuovi loculi in struttura prefabbricata. Un'opera funzionale e fondamentale che, secondo il sindaco Luigi Messina, risponde in maniera concreta all'annosa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Ampliamento del cimitero di Mascali, realizzati 150 nuovi loculi prefabbricati

In questa notizia si parla di: cimitero - mascali - loculi - ampliamento

Ampliamento del cimitero di Mascali, realizzati 150 nuovi loculi prefabbricati; Ampliamento del cimitero di Mascali, realizzati 150 nuovi loculi prefabbricati.

Pollena Trocchia, ampliamento del cimitero comunale Si legge su napolivillage.com: «Chi prova oggi a intestarsi i meriti dell’individuazione di un termine per la consegna dei loculi in corso di realizzazione al cimitero comunale di Pollena ...