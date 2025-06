Amori | storie con la coda di Serafini

Entra nel magico mondo degli animali con "Amori: storie con la coda", una mostra dedicata ai ritratti di cani e gatti realizzati dall’arte di Silvia Serafini. Inaugurata oggi alle 17 al Caffè Santa Zita, in Piazza San Frediano, l’esposizione celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso opere che catturano emozioni autentiche. Non perdere questa occasione di immergerti in un universo di tenerezza e passione, ascoltando le parole dell’artista stessa.

Un'esposizione di quadri sullo splendido mondo degli animali, in particolare ritratti di cani e gatti. Al Caffè Santa Zita, in Piazza San Frediano, si inaugura oggi alle 17 la mostra dal titolo " Amori: storie con la coda " con opere dell'artista Silvia Serafini. La direttrice artistica dell'evento Monica Zoe Innocenti intervisterà la pittrice Silvia Serafini, che racconterà emozioni e motivazioni che hanno ispirato il suo percorso artistico. Serafini nasce nel 1966 e dipinge da oltre 30 anni. Si è diplomata nel 1982 in grafica pubblicitaria e, nel 1984, in disegno e pittura presso l'Istituto per l'arte e il restauro " Palazzo Spinelli " di Firenze.

Giovedì 12 giugno, ore 17:00 presso il Caffè Santa Zita inaugurazione della mia nuova mostra dal titolo "Am?ri: storie con la coda" La mostra sarà visitabile dal 12 al 19 giugno. Con l'occasione sarò intervistata da Monica Zoe Innocenti.

