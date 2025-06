Amor vuol dir gelosia | le sculture monumentali di Giulio Galgani tra il Giardino Pensile e la Cisterna sotterranea

Immergetevi in un viaggio tra arte e emozioni con “Amor vuol dir gelosia”, la straordinaria esposizione di sculture monumentali di Giulio Galgani. Dal 13 giugno al 14 settembre 2025, le suggestive cornici del Giardino Pensile e della Cisterna sotterranea a Monte San Savino si trasformano in un palcoscenico di bellezza e riflessione. Un’occasione unica per scoprire come l’amore e la gelosia si intreccino attraverso l’arte, lasciando un segno indelebile nel cuore della città.

Dal 13 giugno al 14 settembre 2025 Monte San Savino ospita “Amor vuol dir gelosia”, progetto artistico firmato da Giulio Galgani. Due luoghi iconici della città – il Giardino Pensile di Palazzo di Monte (accesso da Corso Sangallo) e la Cisterna di piazza San Francesco – accolgono per tutta l’estate una doppia installazione monumentale a firma di Giulio Galgani, artista toscano di fama internazionale. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Monte San Savino, sarà inaugurata in anteprima venerdì 13 giugno alle ore 21. L’ingresso è libero durante gli orari di apertura dei due siti. L’evento: chiavi, guardiani e leggende sommerse Giardino Pensile, sede del palazzo comunale, fanno la loro comparsa due imponenti figure in resina rossa alte oltre tre metri. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “Amor vuol dir gelosia”: le sculture monumentali di Giulio Galgani tra il Giardino Pensile e la Cisterna sotterranea

