Amor vuol dir gelosia di Giulio Galgani a Monte San Savino

Scopri l'incanto di "Amor vuol dir gelosia", un'esposizione unica nel cuore di Monte San Savino. Dal 13 giugno al 14 settembre, il Giardino Pensile di Palazzo di Monte e la Cisterna di piazza San Francesco si trasformano in un'oasi di arte e emozioni, grazie alle installazioni di Giulio Galgani. Un'occasione imperdibile per immergersi in un percorso visivo che esplora i sentimenti pi√Ļ profondi dell‚Äôamore e della gelosia, promuovendo un dialogo tra passato e presente.

Dal 13 giugno al 14 settembre il Giardino Pensile di Palazzo di Monte, con entrata da Corso Sangallo, e la Cisterna di piazza San Francesco, ospitano ‚ÄúAmor vuol dir gelosia‚ÄĚ, installazioni artistiche di Giulio Galgani. L‚Äôiniziativa √® patrocinata dal Comune di Monte San Savino

