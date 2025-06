Amianto dalla Regione nuovi incentivi per smaltire piccoli quantitativi | sì della Commissione l' opposizione si astiene

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza e all’ambiente, la Regione Marche lancia nuovi incentivi per lo smaltimento di piccoli quantitativi di amianto, rispondendo alle esigenze di tutela e sostenibilità. La Commissione "Governo del territorio" ha approvato a maggioranza questi provvedimenti, mentre l'opposizione si è astenuta. Un passo importante che potrebbe fare la differenza nella lotta contro questa sostanza pericolosa, promuovendo un territorio più sicuro e salubre.

ANCONA - Si è riunita questa mattina la Commissione "Governo del territorio" del Consiglio regionale delle Marche, presieduta dalla consigliera Monica Acciarri (Lega) e con vicepresidente il consigliere Fabrizio Cesetti (Pd). Nel corso della seduta è stato approvato a maggioranza, con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Amianto, dalla Regione nuovi incentivi per smaltire piccoli quantitativi: sì della Commissione, l'opposizione si astiene

In questa notizia si parla di: commissione - amianto - regione - incentivi

Prosegue in Commissione Governo del territorio, presidente Monica Acciarri e vicepresidente Fabrizio Cesetti, l'esame delle modifiche alla legge sugli incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli rifiuti contenenti amianto, relatori e primi firmatari delle Vai su Facebook

Amianto, dalla Regione nuovi incentivi per smaltire piccoli quantitativi: sì della Commissione, l'opposizione si astiene; Contributi per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; “Tavolo ministeriale su amianto”.

Amianto, pronti 90mila euro per favorire la bonifica dei tetti Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it: Incentivi pubblici che saranno divisi a metà tra abitazioni private e imprese La delibera in Consiglio comunale stasera per la necessaria approvazione ...