American Psycho | Luca Guadagnino sceglie Patrick Schwarzenegger come protagonista?

Luca Guadagnino si prepara a rivoluzionare il classico cult "American Psycho" con un tocco tutto suo, puntando a trovare l'interprete ideale per dare vita a Patrick Bateman. Tra i nomi più caldi del casting circolano voci che potrebbero sorprendere: Patrick Schwarzenegger potrebbe essere la scelta inaspettata e convincente. Un nuovo volto per un ruolo iconico, pronti a scoprire chi sarà il protagonista della prossima trasposizione di Bret Easton Ellis?

Il regista italiano potrebbe aver trovato il 'suo' Patrick Bateman per la nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Bret Easton Ellis. Tra i progetti più interessanti in cantiere per Luca Guadagnino si distingue il remake di American Psycho e naturalmente, i nomi per il casting di Patrick Bateman circolano da parecchi mesi. Chi sarà l'erede di Christian Bale nella nuova versione per il grande schermo del romanzo di Bret Easton Ellis dopo la prima trasposizione del 2000 firmata da Mary Harron? Patrick Schwarzenegger potrebbe essere il protagonista di American Psycho L'ultimo nome che circola è quello di Patrick Schwarzenegger, messosi in luce nella terza stagione di The White Lotus. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - American Psycho: Luca Guadagnino sceglie Patrick Schwarzenegger come protagonista?

