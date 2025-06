Ameno il Parco Neogotico diventa Parco Magico

Il Parco Neogotico di Ameno si trasforma in un incanto di creatività e fantasia, grazie all'iniziativa del Gruppo delle Tricottine. Questo progetto unico valorizza il parco attraverso installazioni artistiche realizzate a mano con ferri e uncinetti, regalando un'atmosfera magica e coinvolgente. L'inaugurazione del nuovo "Parco Magico" promette di essere un evento imperdibile, dove arte e natura si incontrano per emozionare grandi e piccini. Non perdere questa straordinaria esperienza!

