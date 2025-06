Ambulatori improvvisati personale non qualificato e farmaci illegali | chiusi 14 centri estetici in Italia

Una vasta operazione dei NAS scuote il settore estetico in Italia, smantellando reti di abusivismo e illegalità. Quattordici centri sono stati chiusi, con sequestri di farmaci illegali per un valore di 3,5 milioni di euro e numerosi reati contestati. La tutela della salute dei cittadini passa anche attraverso controlli rigorosi e azioni decise contro chi mette a rischio il benessere pubblico. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa importante operazione.

