ambulatori abusivi e attrezzature non a norma i carabinieri del nas sequestrano 14 centri di medicina estetica

garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini. Grazie a controlli rigorosi e impeccabili, sono stati sequestrati 14 centri di medicina estetica abusivi, evidenziando l’importanza di rispettare le normative per evitare rischi inutili e tutelare la salute pubblica. Solo con il rispetto delle regole possiamo promuovere un settore più sicuro e professionale.

Ambulatori abusivi, attrezzature non a norma e interventi estetici eseguiti da personale non qualificato: è questo il bilancio della campagna di controlli straordinari condotta dai Carabinieri del NAS, in collaborazione con il Ministero della Salute, sul territorio nazionale. L’operazione, avviata all’inizio dell’anno e intensificata nel mese di maggio, ha interessato 1.160 tra centri estetici e studi medici estetici, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle prestazioni di medicina estetica, settore in forte espansione ma sempre più esposto a pratiche non autorizzate. Il risultato è preoccupante: 132 strutture non conformi, 104 operatori deferiti all’autorità giudiziaria, 14 centri sequestrati e oltre 3,5 milioni di euro in dispositivi e farmaci sequestrati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it