Ambrogio Beccaria alla guida di Allagrande Mapei per The Ocean Race Europe

Un nuovo capitolo si apre per Ambrogio Beccaria, il giovane e talentuoso skipper milanese che si appresta a lanciare la sua sfida nella prestigiosa The Ocean Race Europe. Con la partnership di Mapei e il suo impegno nel competitivo mondo degli IMOCA, Beccaria si prepara a scrivere pagine importanti della vela offshore, dimostrando che il talento e la passione possono spingere oltre i confini. Fra poche settimane, il suo “Allagrande Mapei” sarà pronto a …

Un nuovo progetto di regata offshore guidato da Ambrogio Beccaria sarĂ sulla linea di partenza di The Ocean Race Europe quest’estate. Lo skipper milanese sta per fare un salto di qualitĂ entrando nel ristretto circolo di navigatori impegnati in classe IMOCA, grazie alla collaborazione con il main sponsor Mapei. Fra poche settimane Beccaria sarĂ infatti al timone dell’ IMOCA “Allagrande Mapei”, un monoscafo di 60 piedi dotato di foil, pronto per un’avventura tanto impegnativa quanto prestigiosa: l’Ocean Race Europe. Sei tappe, quattro mari, un oceano e una schiera di concorrenti esperti per un’immersione accelerata nel mondo della regata oceanica in equipaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ambrogio Beccaria alla guida di Allagrande Mapei per The Ocean Race Europe

In questa notizia si parla di: beccaria - mapei - ocean - race

Ambrogio Beccaria: ecco il dream team su Allagrande Mapei per The Ocean Race Europe. A bordo con lo skipper italiano ci saranno: Thomas Ruyant (co-skipper), Morgan Lagravière, Manon Peyre, e l’onboard reporter Pierre Bouras - ECCO CHI SONO: https Vai su Facebook

Ambrogio Beccaria annuncia l’equipaggio di Allagrande Mapei per l’Ocean Race Europe; Ambrogio Beccaria alla guida di Allagrande Mapei per The Ocean Race Europe; Ambrogio Beccaria sarà lo skipper del team italiano in Europe.

Ambrogio Beccaria alla guida di Allagrande Mapei per The Ocean Race Europe Riporta msn.com: Ambrogio Beccaria debutta in classe IMOCA con Allagrande Mapei, pronto per The Ocean Race Europe con un equipaggio esperto.