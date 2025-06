Ambiente | delegazione pisana a Nizza per il 25° anniversario della Carta di Pelagos

Il 10 giugno, nella splendida cornice di Nizza, la delegazione pisana ha preso parte all'importante evento dedicato ai 25 anni della Carta di Pelagos, simbolo di cooperazione internazionale nella tutela dei mammiferi marini. Un momento di grande rilevanza che ha rafforzato l’impegno comune per la salvaguardia degli oceani e delle specie che li popolano, continuando a promuovere azioni concrete per un ambiente più sostenibile. E così, Pisa si conferma protagonista nel fronteggiare le sfide ambientali del nostro tempo.

Pisa, 12 giugno 2025 – Il Comune di Pisa, con l’assessore all’ambiente Giulia Gambini, ha partecipato martedì 10 giugno all’evento “25 anni dall’Accordo Pelagos: rafforzare la cooperazione per la conservazione dei mammiferi marini”, organizzato nell’ambito della III Conferenza delle Nazioni Unite sugli Oceani (9-13 giugno). Nell’occasione è stato celebrato il 25° anniversario della Carta di Partenariato tra Italia, Francia e Principato di Monaco, siglata per la tutela dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo. All’evento hanno preso parte i rappresentanti ufficiali dei tre Paesi firmatari - per l’Italia il sottosegretario al MASE, Claudio Barbaro - insieme alle delegazioni dei Comuni di Pisa e Nizza, presenti come esempio dell’impegno delle realtĂ locali nell’attuazione dell’Accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it