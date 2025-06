Ambiente da Fondazione UNA 1000 volontari Paladini del Territorio

La Fondazione UNA continua a rafforzare il suo impegno per tutelare l’ambiente e il territorio italiano, coinvolgendo oltre 1000 volontari in una rete di passione e dedizione. La quarta edizione dell’Operazione Paladini del Territorio dimostra come cittadini e cacciatori collaborino attivamente per preservare la natura. Un esempio virtuoso di sinergia tra comunità e ambiente, che dimostra come insieme si possa fare la differenza e promuovere un futuro sostenibile.

Milano, 12 giu. (askanews) - Fondazione UNA - Uomo, Natura, Ambiente ha comunicato i risultati raggiunti finora dall'Operazione Paladini del Territorio, il progetto giunto nel 2025 alla quarta edizione: oltre 1000 persone, in tutta Italia, hanno preso parte all'iniziativa di UNA, coordinate da più di 80 sezioni locali delle associazioni venatorie nazionali. Anche nei mesi primaverili, cacciatori di tutti Italia si sono mobilitati nell'organizzazione di iniziative di volontariato di diverso genere, dalla manutenzione delle aree verdi alla rimozione di rifiuti dall'ambiente, fino all'impegno di divulgazione ed educazione rivolti alle scuole e alle giovani generazioni.

In occasione di EOS SHOW 2025 abbiamo premiato i rappresentanti dei #PaladinidelTerritorio che si sono distinti per le loro iniziative e il loro impegno nel corso dello scorso anno Grazie a tutti per aver partecipato al nostro progetto e contribuito alla tutela d

