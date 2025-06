Alunni della scuola Santa Caterina raccolgono rifiuti e imparano la natura con Legambiente

Armati di entusiasmo e tanta allegria, i piccoli studenti hanno raccolto rifiuti, riscoprendo il valore della natura e il rispetto per il nostro pianeta. Un gesto concreto che insegna loro l'importanza di prendersi cura dell’ambiente fin dalla giovane età , creando una catena di sensibilità e azione per un futuro più verde. E così, con il cuore pieno di speranza, si sono impegnati a fare la differenza, un gesto alla volta.

A breve distanza dal 5 giugno, 'Giornata Mondiale dell'Ambiente', Legambiente Pisa e le classi primarie dell'istituto paritario Santa Caterina di Pisa si sono impegnate in un'azione di cura e pulizia del Viale delle Piagge. Indossati i guanti e aperti i sacchetti, i bambini della scuola si sono. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Alunni della scuola Santa Caterina raccolgono rifiuti e imparano la natura con Legambiente

