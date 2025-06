Altri due giornalisti spiati con Paragon | la conferma dai cellulari L’Ue | Qualcuno ha preso di mira Fanpage Renzi | Ora Meloni chiarisca

Due giornalisti di Fanpage.it, tra cui Ciro Pellegrino, sarebbero stati spiati tramite il software Paragon, come confermato da analisi forensi. Questa scoperta solleva interrogativi su chi si nasconda dietro queste operazioni e con quale scopo. La vicenda richiede chiarezza immediata, soprattutto ora che anche Meloni è chiamata a intervenire. È fondamentale fare luce su questa grave violazione della privacy e tutelare il lavoro dei giornalisti.

Non solo Francesco Cancellato. Anche un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, sarebbe stato spiato installando surrettiziamente sui suoi dispositivi il software di Paragon. Da chi e per quali scopi, resta tutto da definire. La conferma è arrivata oggi dall’analisi forense sui telefonini di Pellegrino condotta dagli esperti di The Citizen Lab. Tracce dello spyware Graphite sono state trovate sui dispositivi sia di Pellegrino che di un altro «importante giornalista europeo che ha chiesto di restare anonimo». Gli esperti dell’Università di Toronto – gli stessi che hanno condotto le indagini forensi sui cellulari di Cancellato e degli attivisti di Mediterranea Luca Casarini e Beppe Caccia – spiegano di aver identificato «un indicatore che collega entrambi i casi allo stesso operatore Paragon». 🔗 Leggi su Open.online