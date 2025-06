Alta velocità ripristinato il treno per Roma delle 7 | 13 | Da Salvini attenzione per il Sannio e le Aree interne

Alta velocità ripristinata tra Benevento e Roma alle 7:13, una notizia che porta sollievo a pendolari e cittadini del Sannio. Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato il ritorno del collegamento, dimostrando attenzione alle aree interne. Un passo importante per lo sviluppo e la mobilità del territorio, ma bisogna continuare a vigilare e chiedere miglioramenti concreti. La sfida ora è mantenere alta l’attenzione su queste regioni spesso trascurate.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La notizia, data dal ministero delle Infrastrutture in risposta ad una interrogazione parlamentare, che il collegamento ad alta velocità delle 7.13 tra Benevento e Roma è stato ripristinato, è sicuramente molto positiva per il territorio, per pendolari e viaggiatori". Così Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega SalviniLuigi Barone, responsabile Enti Locali Premier in Campania. "Ancora una volta il ministro Salvini dimostra grande attenzione per il Sud, il Sannio e le aree interne", conclude Barone.

