Alluvione marzo in Toscana | al via i ristori alle aziende agricole Fino a10mila euro per ciascun beneficiario

Dopo le devastanti alluvioni di marzo in Toscana, arriva un segnale di speranza per le imprese agricole colpite: sono stati approvati i ristori, fino a 10mila euro per ogni beneficiario. La Regione ha stabilito i criteri e le modalità di distribuzione di questo aiuto straordinario, destinato a sostenere i settori agricoli delle aree più duramente colpite. Scopriamo insieme come queste misure potranno aiutare le aziende a ripartire e a rafforzarsi.

Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo 2025 che hanno colpito circa 50 comuni nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia L'articolo Alluvione marzo in Toscana: al via i ristori alle aziende agricole. Fino a10mila euro per ciascun beneficiario proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Alluvione marzo in Toscana : al via i ristori alle aziende agricole. Fino a10mila euro per ciascun beneficiario

In questa notizia si parla di: marzo - agricole - alluvione - toscana

Alluvione di marzo, al via i ristori alle aziende agricole: domande entro il 27 agosto - L’alluvione di marzo ha colpito duramente le aziende agricole delle province toscane, ma ora arriva un'importante opportunità di sostegno.

Alluvione di marzo, al via i ristori alle aziende agricole: domande entro il 27 agosto; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Alluvioni, nuove risorse dalla Regione per sostenere imprese e famiglie colpite.

R. Toscana: al via ristori aziende agricole per alluvione marzo Da askanews.it: (askanews) – Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione Toscana assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 ...