Alluvione di marzo al via i ristori alle aziende agricole | domande entro il 27 agosto

L’alluvione di marzo ha colpito duramente le aziende agricole delle province toscane, ma ora arriva un'importante opportunità di sostegno. La Regione ha infatti approvato i criteri per i ristori che, con una dotazione di 500mila euro, offriranno un aiuto concreto alle imprese danneggiate. Le domande devono essere presentate entro il 27 agosto: un’occasione da non perdere per ripartire e ricostruire il proprio futuro.

Firenze, 12 giugno 2025 - Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo scorsi che hanno colpito circa 50 comuni nelle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia. Con una dotazione complessiva di 500mila euro, si spiega in una nota, i ristori che verranno concessi potranno arrivare fin a un massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le domande, la nota spiega che vanno presentate entro il 27 agosto. “Come avevamo annunciato - sottolineano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi - la Regione Toscana ha sentito l'esigenza di dare una risposta a chi è stato più duramente colpito dalle ondate di maltempo eccezionale di marzo scorso ed è intervenuta tempestivamente con risorse proprie straordinarie per fare fronte ai danni subiti dagli imprenditori agricoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alluvione di marzo, al via i ristori alle aziende agricole: domande entro il 27 agosto

In questa notizia si parla di: marzo - ristori - agricole - alluvione

Alluvione di marzo, al via i ristori alle aziende agricole: domande entro il 27 agosto; Al via i ristori alle aziende agricole lucchesi colpite dall'alluvione a marzo: le richieste entro il 27 agosto; Notizie dal Quotidiano di Sicilia.

R. Toscana: al via ristori aziende agricole per alluvione marzo Riporta askanews.it: (askanews) – Sono stati approvati i criteri e le modalità con cui la Regione Toscana assegnerà il contributo straordinario alle imprese agricole a seguito degli eventi alluvionali del 14 ...