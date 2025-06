Alluvione di aprile | i fronti aperti Ma alla Provincia servono risorse

L'alluvione di aprile ha evidenziato ancora una volta le criticità della nostra regione, con i fronti ancora aperti e la provincia che necessita urgentemente di risorse concrete. Il maltempo eccezionale ha richiesto interventi straordinari, ma da oltre un decennio la scarsità di fondi complica ogni sforzo di ripristino. Come sottolinea il presidente di Palazzo Ducale e sindaco di Camaiore, è ora di agire con decisione prima che il clima impazzito ci colga ancora di sorpresa.

Il maltempo eccezionale dello scorso 18 aprile non ha costretto soltanto i Comuni del comprensorio versiliese a rimboccarsi le maniche. Pure la Provincia ha dovuto effettuare una serie di interventi straordinari di messa in sicurezza sulla viabilità di propria competenza. Ma con enormi difficoltà: da oltre 10 anni il piatto piange, la coperta si accorcia ogni anno di più e, come ricorda il presidente di Palazzo Ducale e sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, potendo contare solo su finanziamenti esterni è assai complicato mettere a punto una programmazione. Presidente, partiamo dai fronti aperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it