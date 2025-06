Alloggi popolari graduatoria ferma

Ancora al palo la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare e sono passati ormai quasi due anni dalle sollecitazioni dell’Erap, inviate al Comune di Civitanova, a provvedere alla formazione della graduatoria per l’assegnazione degli appartamenti di via Marchetti. Sono 34, con superfici comprese tra i 36 e i 60 metri quadrati, a canoni di affitto agevolati, ma restano chiusi. "Ho parlato con il Comune per sapere della graduatoria di via Marchetti e prima mi hanno detto che sarebbe stata pronta ad aprile, poi alcuni giorni fa ho richiamato per sapere a che punto era la pratica e mi hanno risposto che non sanno quando potranno predisporla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alloggi popolari, graduatoria ferma

