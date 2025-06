Allo Yachting Club presentata l’edizione 2025 de L’Angolo della Conversazione

L’estate a San Vito si anima con la ventesima edizione de ‘L’Angolo della Conversazione’, il tradizionale appuntamento dello Yachting Club che ogni anno sorprende e coinvolge la comunità tarantina. Dal 18 giugno al 20 agosto, tredici serate di incontri, musica e spettacoli rendono questa rassegna un evento imperdibile, capace di unire cultura, divertimento e socialità sotto il cielo estivo. Scopriamo insieme le emozioni di questa estate all’insegna della buona compagnia e delle idee stimolanti.

Tarantini Time Quotidiano Svelato nel corso della tradizionale conferenza stampa il cartellone della rassegna ‘L’Angolo della Conversazione’ che lo Yachting Club di San Vito ripropone per il ventunesimo anno. Un appuntamento immancabile che allieterà ancora una volta l’estate dei tarantini con una serie di eventi imperdibili in programma dal 18 giugno al 20 agosto. Tredici serate da non perdere tra incontri con l’autore, musica e teatro nell’arena della Y-Beach, a pochi passi dal mare. Ospiti di prestigio anche quelli che caratterizzeranno l’edizione 2025 de ‘L’Angolo della Conversazione’. Si parte il 18 giugno con Gad Lerner, poi toccherà ad Albano Carrisi (2 luglio), Sergio Rizzo (9 luglio), Pif (12 luglio), Armando Spataro (15 luglio), Red Canzian (18 luglio), Massimo Recalcati (25 luglio) e per chiudere il mese di luglio il concerto al tramonto a cura dell’Orchestra Magna Grecia (lunedì 28). 🔗 Leggi su Tarantinitime.it