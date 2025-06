Allo Stadio del nuoto il campionato nazionale Uisp in vasca 3.700 atleti di cento società sportive

in un palcoscenico di talenti e passione, dove il talento si fonde con l’impegno di giovani promesse sportive. Tre giorni di emozioni, sfide e record, che sanciscono il futuro del nuoto italiano e alimentano il sogno di ogni giovane atleta di lasciare il segno. Prepariamoci a immergerci in un weekend all’insegna dello sport e della crescita personale!

Allo Stadio del nuoto di Riccione, da venerdì 13 a domenica 15 giugno, scenderanno in vasca 3.700 atleti dagli 8 ai 20 anni per il Campionato Nazionale Estivo Giovani di Nuoto Uisp. Questo evento richiama ogni anno centinaia di giovanissimi atleti da tante regioni italiane, trasformando la vasca.

