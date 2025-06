Allineamenti confermati mentre tre leoni iniziano la difesa della corona europea

L’attesa è finita: i Tre Leoni U21 si preparano a difendere con orgoglio la loro corona europea, iniziando il cammino contro la Repubblica Ceca in Slovacchia. Con un gruppo agguerrito che include Germania e Slovenia, l’Italia si mette in gioco sotto gli occhi di tutti, puntando a replicare il successo di due estati fa. Riusciranno i giovani talenti britannici a confermare il loro valore? La sfida è appena cominciata.

L'Inghilterra U21 incontra la Cechia in Slovacchia mentre i tre leoni iniziano la difesa della corona del campionato europeo che hanno vinto in Georgia due estati fa. La squadra di Lee Carsley è in un gruppo con la Germania e la Slovenia e saranno i favoriti per emergere vittoriosi dal loro gioco di apertura. Il difensore Charlie Cresswell e il centrocampista di Liverpool Harvey Elliott sono gli unici giocatori che rimangono dalla squadra che sono andati fino in fondo nel 2023, ma la squadra di Carsley è piena di esperienze senior in Premier League e attaccando talenti.

