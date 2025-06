Allianz Stadium Juve lavori in corso nella casa dei bianconeri | nuovo riassetto delle panchine e sulle tribune Tutte le novità

L’Allianz Stadium si trasforma: i lavori in corso rivoluzionano la casa dei bianconeri, con un nuovo riassetto delle panchine e delle tribune. Questa innovazione mira a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente e funzionale per squadra e tifosi. Scopri tutte le novità e i dettagli di questa importante evoluzione che segna un nuovo capitolo nella storia dello stadio della Juventus. Undergoing these changes, la Juve si prepara a vivere un futuro ancora più emozionante.

Allianz Stadium Juve, nuovo riassetto per panchine e tribune: tutte le novità e i dettagli sui lavori in corso nella casa della squadra bianconera. Lavori in corso in casa Juventus anche all’ Allianz Stadium. Come riferito da Tuttosport, infatti, dal prossimo anno le panchine non saranno più sul livello della tribuna: con gli ultimi lavori in corso allo Stadium, l’idea è quella di portarle a bordocampo, come accade sul resto dei campi di Serie A. Si libereranno così decine di posti dietro alla panchina dei bianconeri, anche per recuperare zone vip per le partite dei bianconeri e gli eventi extra-campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allianz Stadium Juve, lavori in corso nella casa dei bianconeri: nuovo riassetto delle panchine e sulle tribune. Tutte le novità

