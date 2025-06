Allerta caldo temperature ancora in salita per l'anticiclone africano | le città da bollino arancione

L'Italia si prepara a vivere giornate davvero incandescenti, con temperature in costante aumento sotto l’egida di un potente anticiclone africano. Le città si tingono di arancione, simbolo di allerta massima per il caldo record imminente. L’ondata di calore, prevista in intensificazione, mette alla prova la resistenza dei cittadini e richiede massima attenzione. Scopriamo insieme come affrontare questa ondata di calore e proteggere la nostra salute e il nostro benessere.

Ancora caldo sull'Italia, da nord a sud, con temperature in ulteriore risalita oggi 12 giugno a causa dell'arrivo all’anticiclone africano che porta giornate roventi. La conferma arriva dai Bollettini sulle ondate di calore del Ministero della salute che per giovedì indica ben sei città da bollino arancione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldo - temperature - anticiclone - africano

Temperature troppo alte ad aprile 2025, caldo oltre i limiti dell’Accordo di Parigi - Aprile 2025 ha segnato un drammatico aumento delle temperature, superando i limiti stabiliti dall'accordo di Parigi.

Stando alle previsioni meteo nei prossimi giorni è attesa la prima vera ondata di caldo eccezionale con l’arrivo di Scipione l’Africano, l’anticiclone subtropicale che farà aumentare vertiginosamente le temperature anche a Napoli e in Campania. L’Italia intera s Vai su Facebook

Esplode il caldo in Europa ed in Italia. Questa è una panoramica della situazione sinottica prevista venerdì 13 sul continente. Come vedete, l'anticiclone africano sarà molto forte e le temperature elevate.? Vai su X

Meteo: arriva l'Anticiclone Scipione! Farà caldissimo, ecco fino a quando; Arriva il caldo africano, fino a 37° su mezza Italia. Ecco le regioni più colpite; L’anticiclone africano infiamma Milano: temperature roventi e notti tropicali.

Anticiclone Scipione su Bologna, temperature fino ai 37 gradi Si legge su msn.com: Da giovedì 12 giugno e, almeno fino a domenica, la colonnina di mercurio inizierà a impennarsi fino a ...