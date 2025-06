Allerta caldo africano giovedì 12 giugno | bollino arancione a Roma e in altre 5 città

L’Italia si prepara ad affrontare una settimana di calore estremo, con il bollino arancione che segna Roma e altre cinque città. L’anticiclone africano sta scaldando l’atmosfera, portando rischi per la salute e condizioni estreme. È fondamentale essere informati e adottare le giuste precauzioni: ecco cosa sapere per proteggersi durante questa ondata di calore.

Una settimana di super caldo si è abbattuta sull’Italia e, con l’anticiclone in piena espansione, il Ministero della Salute ha diffuso oggi, giovedì 12 giugno, il nuovo bollettino sulle ondate di calore, lanciando un doppio livello di allerta in diverse aree del Paese. L’obiettivo è quello di informare la popolazione sui possibili rischi per la salute legati all’innalzamento delle temperature, soprattutto nei centri urbani. Leggi anche: Meteo Italia, arriva l’allerta per domani. Le zone colpite! Bollino arancione in sei città: Roma tra le più a rischio. Secondo l’ultimo bollettino, sono sei le città classificate con il bollino arancione, che corrisponde al livello 2 di allerta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it