Allenamento Juve tutti i retroscena dell’ultima seduta prima del Mondiale per Club! Tanti sorrisi Milik e quel gesto di McKennie – VIDEO

Allenamento Juve, tutti i retroscena dell’ultima seduta di allenamento: il VIDEO dei simpatici siparietti. La Juve si è allenata per l’ultima volta a Torino prima della partenza per il Mondiale per Club. Tanti sorrisi dei bianconeri con McKennie che ha ringraziato per i 10 milioni di follower che ha raggiunto il canale YouTube del club. Poi il torello con le indicazioni di mister Tudor ma soprattutto riecco Milik che si è allenato col gruppo dopo esser stato convocato in America. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com