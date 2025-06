Allenamento Juve | -2 alla partenza per gli Stati Uniti altra sessione alla Continassa Su cosa ha lavorato Tudor il report ufficiale dal JTC

A due giorni dalla partenza per gli Stati Uniti e il Mondiale per Club, la Juventus prepara l’assalto finale con un’intensa sessione alla Continassa, come riportato dal report ufficiale del JTC. Tudor e il suo team hanno concentrato gli sforzi su tattica, intensità e preparazione mentale, puntando a ottimizzare ogni dettaglio prima di affrontare questa prestigiosa competizione internazionale. La passione e l’impegno sono alle stelle: l’avventura mondiale sta per cominciare!

Allenamento Juve: -2 alla partenza per gli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Su cosa ha lavorato Tudor, il report ufficiale dal JTC. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli dell'allenamento odierno alla Continassa. Pomeriggio di lavoro nell'ultima sessione d'allenamento in programma prima della partenza per gli Stati Uniti – destinazione FIFA Club World Cup, la competizione internazionale che vedrà impegnata la squadra bianconera a partire dal prossimo 19 giugno nel girone G contro Al Ain, Wydad Casablanca e Manchester City nella fase iniziale a gruppi del torneo, provando poi ad accedere a quella successiva a eliminazione diretta.

Allenamento Juve, i bianconeri proseguono la preparazione per la sfida dello Stadium contro l'Udinese! Due gli aspetti maggiormente curati: il report completo - I bianconeri della Juventus continuano la loro preparazione in vista della sfida allo Stadium contro l'Udinese.

John Elkann, Maurizio Scanavino, Damien Comolli e Giorgio Chiellini hanno salutato la squadra prima dell'allenamento odierno La Juventus è in partenza per gli Stati Uniti ed oggi ha ricevuto un segnale di vicinanza da parte di società e dirigenza

John Elkann, con la dirigenza, prima dell'allenamento odierno, ha salutato la squadra in vista della partenza per gli Stati Uniti per disputare la FIFA Club World Cup.

