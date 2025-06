alle 21 di stasera il debutto della giunta cadenazzi conti pubblici sotto i riflettori

Alle 21 di questa sera, si apre un nuovo capitolo nel destino di Cadenazzi: il debutto della giunta, sotto i riflettori del primo Consiglio comunale dopo due anni di commissariamento. Tra sfide finanziarie e speranze di rinascita, i nomi della squadra di governo verranno finalmente ufficializzati. La strada √® irta di nodi, ma la volont√† di voltare pagina √® pi√Ļ forte che mai. La storia di Cadenazzi sta per riscriversi.

Parte ufficialmente il cammino della nuova amministrazione Cadenazzi dopo due anni di commissariamento. Oggi alle 21 si terr√† il primo Consiglio comunale, nel quale verranno anche ufficializzati i nomi della Giunta. Tanti i nodi che la nuova amministrazione deve affrontare, soprattutto quelli legati alle casse del Comune letteralmente vuote. Alle elezioni di maggio si erano presentate due liste, ‚ÄúProgetto comune‚Äú guidata dal sindaco Simone Cadenazzi e ‚ÄúConoscere per ripartire‚Äú, guidata dal commercialista Pierantonio Paternazzi. Cadenazzi vanta un nonno sindaco, Eugenio Cadenazzi, il primo eletto in epoca repubblicana a Cella Dati e non a San Daniele Po, dove il primo cittadino del Dopoguerra fu Amedeo Puerari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it