Allarme ladri nel forese la voce del quartiere | Furti nelle abitazioni anche di giorno

L’allarme ladri scuote il forese: furti nelle abitazioni anche di giorno, con i malviventi in azione sotto la luce del sole. Le zone più colpite sono il quartiere 5, tra Carpinello, Bagnolo, Rotta, Sisa Durazzano e Castellaccio, dove la sicurezza sembra vacillare. Marino Mambelli, coordinatore del quartiere, ha formalizzato la preoccupazione in una lettera all’assessore, chiedendo interventi immediati per ripristinare la tranquillità e la serenità dei residenti.

