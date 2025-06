Allarme Covid | Ritorna La Variante Nimbus Boom di Contagi In Tutta Italia!

sta preoccupando le autorità e gli esperti di salute pubblica. La variante Nimbus sta diffondendosi rapidamente, riportando l’Italia a un clima di allerta. È fondamentale rimanere informati e pronti a seguire le indicazioni delle autorità per proteggere noi stessi e le persone care. Il virus non è scomparso, e la nostra attenzione deve restare alta: solo così potremo affrontare questa nuova ondata con responsabilità e determinazione.

Una nuova variante covid torna a far salire i contagi. Scopri cosa sta accadendo nel mondo e in Italia, e perché non possiamo abbassare la guardia. Cosa sta succedendo con il Covid? Pensavi fosse tutto finito? Invece, il virus è tornato a farsi sentire, e lo fa con numeri che riportano alla memoria l'estate scorsa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, da metà febbraio il tasso di positività ai test ha raggiunto l'11%, un livello che non si vedeva da luglio 2024. L'ondata si concentra soprattutto in aree come il Mediterraneo orientale, il sud-est asiatico e il Pacifico occidentale. Ma cosa c'è dietro questa nuova impennata? Gli occhi sono puntati su una nuova variante: NB.

