Alla Tenuta di Nozzole la mostra in memoria di Alfredo Futuro

Alla Tenuta di Nozzole, un omaggio vibrante e coinvolgente: la mostra in memoria di Alfredo Futuro, artista eclettico e profondamente radicato nel cuore del Chianti. Con il titolo "Non c’è mai fine al futuro", questa esposizione celebra il genio di un pittore e scultore di fama, che ha saputo catturare l’essenza del territorio e dei suoi paesaggi. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle sue opere e riscoprire la bellezza del Chianti attraverso gli occhi di un artista unico.

