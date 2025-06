Alla Piccola Galleria Resistente speciale reading musicale per la chiusura di stagione

le note e le emozioni, un'occasione unica per celebrare la musica come linguaggio universale. Venerdì 13 giugno, lasciatevi coinvolgere da un evento che unisce creatività e solidarietà, chiudendo una stagione ricca di significato e preparandoci a nuove avventure sonore. Non mancate: l'ultima nota sarà anche l'inizio di qualcosa di speciale.

Venerdì 13 giugno, nel giorno di Sant'Antonio, la Piccola Galleria Resistente ospita l'ultima serata della stagione: "un saluto condiviso, una chiusura che vuole essere apertura". Lo spazio accogliente della PGR torna a farsi "voce, suono, vibrazione e carne viva", per un appuntamento tra le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Alla Piccola Galleria Resistente, speciale reading musicale per la chiusura di stagione

