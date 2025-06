Alla Mostra d’Oltremare di Napoli torna nella prima settimana di luglio Pizza Village

Nella suggestiva cornice della Mostra d’Oltremare di Napoli, torna il tanto atteso Pizza Village, giunto alla sua XIII edizione. Un evento imperdibile che unisce la passione per la pizza alla voglia di divertimento e convivialità, attirando appassionati da tutta la regione. Con spazi ampi e accoglienti, il festival si conferma come il punto di incontro ideale tra gusto e intrattenimento, consolidando il suo ruolo di grande festa popolare. Un’occasione da non perdere per vivere Napoli in modo autentico e gustoso.

“La XIII edizione del Pizza Village è la conferma di un appuntamento consolidato e apprezzato in città, un punto di riferimento in grado di coniugare gastronomia tipica e intrattenimento. La cornice della Mostra d’Oltremare, con i suoi ampi spazi, si è rivelata la sede ideale per ospitare eventi molto partecipati e per decongestionare aree del centro già molto frequentate. Il Pizza Village, ogni anno, si riconferma punto di incontro e confronto necessario per artigiani della pizza e appassionati: un’ottima occasione per portare in alto la cultura della pizza e favorire un dialogo costante tra tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

