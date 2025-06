Alla Fondazione Architetti Firenze un incontro per ricordare uno dei maggiori esponenti del modernismo toscano

Domani, 12 giugno, Firenze celebra uno dei protagonisti del modernismo toscano con un evento imperdibile alla Fondazione Architetti. Dalle 17 alle 19, presso la suggestiva Palazzina Reale in piazza della Stazione, verrà presentato il volume "Pier Niccolò Berardi. Architettura della tradizione a Maratea" di Maurizio Bugno, Carolina De Falco e Andrea I. Volpe. Un’occasione unica per riscoprire la storia e le innovazioni di un grande maestro dell’architettura moderna. Vi aspettiamo per un dialogo tra passato e presente che non lasciará

Si terrĂ domani 12 giugno, dalle 17 alle 19 presso la Palazzina Reale in piazza della Stazione a Firenze, la presentazione del volume pubblicato da Edifir, Pier Niccolò Berardi. Architettura della tradizione a Maratea, di Maurizio Bugno, Carolina De Falco, Andrea I. Volpe (2024).

