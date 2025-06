Alla Biennale Danza opera d’arte pubblica contro la crisi climatica

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un’innovativa protesta artistica contro la crisi climatica: il 17 giugno, l’anteprima di "The Herds", la straordinaria opera pubblica itinerante diretta da Wayne McGregor. Con animali-pupazzi a grandezza naturale, lo spettacolo coinvolge e sensibilizza il pubblico in un percorso tra danza, arte e impegno sociale. Un’occasione unica per scoprire come l’arte possa diventare strumento di cambiamento e consapevolezza ambientale.

(Adnkronos) – The Herds, un'anteprima della Biennale Danza diretta da Wayne McGregor, fa tappa a Venezia il 17 giugno dalle ore 18.00 alle ore 19.30, partendo dal Teatro Piccolo Arsenale (Campo della Tana) per arrivare ai varchi della Biennale Architettura. Spettacolare opera d'arte pubblica itinerante, "The Herds" utilizza animali-pupazzi a grandezza naturale per raccontare la crisi climatica.

