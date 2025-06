Aliscafi da Capo d' Orlando alle isole minori parte la verifica di mercato ma la tratta è già stata bocciata

La Regione torna sui suoi passi, lasciando in sospeso i piani di collegamento tra Capo d’Orlando e le Isole Minori. Mentre si attendevano risposte concrete dalla manifestazione di interesse, già scaduta, la tratta 232, annunciata dalla Lega, è stata bocciata, sollevando dubbi e delusione tra cittadini e operatori. Resta da capire quale sarà il futuro di questa importante connessione e come la regione intenda agire per garantire un servizio efficiente e sostenibile.

La Regione fa dietrofront sulla nuova tratta annunciata dalla Lega per il collegamento veloce tra Capo d'Orlando e le isole Eolie. Non c'è traccia infatti dei risultati della manifestazione di interesse che scadeva martedì scorso finalizzata ad avviare il servizio già dal 15 luglio e per tutto il.

