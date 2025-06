Alimenti Figura Circana | Lieve rallentamento consumi fuori casa

In un contesto di cambiamenti e scelte più consapevoli, i consumi fuori casa in Italia mostrano un lieve rallentamento secondo i dati Crest. I consumatori diventano più razionali, selezionando con attenzione luoghi e spese, riflettendo una nuova tendenza verso il consumo più oculato. Questa evoluzione apre scenari interessanti per il settore alimentare e della ristorazione, destinati a plasmare il futuro del nostro modo di vivere e gustare il cibo al di fuori delle mura domestiche.

"I dati che noi raccogliamo attraverso l'indagine Crest, che monitora il comportamento di consumo fuori casa, mostrano che i consumi in Italia sono in leggero rallentamento. Il consumatore si fa più razionale, sceglie in maniera più oculata che cosa fare fuori casa sia in termini di luoghi che in termini di spesa.

