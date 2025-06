Alghe invadono le spiagge dei Caraibi messicani | le operazioni di pulizia

Le incantevoli spiagge dei Caraibi messicani, spesso considerate un paradiso terrestre, sono state recentemente invase da immense quantità di alghe sargasso, trasformando il paesaggio da sogno a scena di battaglia contro la natura. Le operazioni di pulizia si moltiplicano, ma l'invasione sembra destinata a peggiorare, alimentando i timori di una stagione record per questo fenomeno. Come si riprenderanno queste meraviglie naturali? La risposta potrebbe influenzare il turismo e l'ecosistema per molti anni.

Le spiagge dei Caraibi messicani, solitamente meta da sogno per i turisti di tutto il mondo, sono invase da un'enorme quantità di sargasso, un'alga bruna che si accumula in superficie. Le immagini satellitari mostrano una vasta cintura di alghe che si estende attraverso l'Atlantico, alimentando il timore di una stagione da record. All'arrivo, molti visitatori si trovano di fronte a un panorama ben diverso da quello immaginato: sabbia soffocata da cumuli di alghe maleodoranti. Nonostante la situazione, alcuni cercano comunque di godersi il mare, pur definendo l’esperienza "fastidiosa" o "deludente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Alghe invadono le spiagge dei Caraibi messicani: le operazioni di pulizia

In questa notizia si parla di: alghe - spiagge - caraibi - messicani

Caraibi, spiagge invase dalle alghe: è record da Porto Rico alla Guyana - Le meravigliose spiagge dei Caraibi, simbolo di relax e bellezza, si trovano ora a fronteggiare un'emergenza ambientale senza precedenti.

Il Mar dei Caraibi e le coste della Florida stanno affrontando una grossa invasione di sargasso: quest’anno si parla di 31 milioni di tonnellate e la stagione non è ancora finita. Questa alga marrone, una volta utile per l’oceano, ora crea seri problemi. Cresce tro Vai su Facebook

Alghe invadono le spiagge dei Caraibi messicani: le operazioni di pulizia; Le foto delle spiagge dei Caraibi messicani piene di alghe; Messico e sargasso: la verità sul problema che affligge la Riviera Maya.

Milioni di tonnellate di alghe in un paradiso: «Ho quasi vomitato» tio.ch scrive: 38 milioni di tonnellate di alghe stanno invadendo da giorni le spiagge dei Caraibi e del Golf ...