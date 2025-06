Alexander-Arnold sorprende tutti alla presentazione con il Real Madrid | parla in perfetto spagnolo

Alexander Arnold ha stupito tutti alla presentazione con il Real Madrid, sorprendendo i tifosi con un discorso impeccabile in spagnolo e un nuovo nome sulla maglia: da oggi sarà semplicemente Trent. La sua scelta segna un capitolo emozionante nella sua carriera, lasciando tutti senza parole e aprendo nuove strade nel cuore del Santiago Bernabéu. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa incredibile trasformazione.

Trent Alexander-Arnold ha vissuto il suo primo giorno da giocatore del Real Madrid. Per cominciare nel migliore dei modi, il terzino britannico ha sorpreso tutti - inclusi i dirigenti dei Blancos e il presidente Florentino Pérez - tenendo un discorso di presentazione in perfetto spagnolo.

Trent Alexander-Arnold è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid: l'ormai ex Liverpool sarà a disposizione già dall'1 giugno e giocherà il Mondiale per Club. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2031.

