Alexander-Arnold Delap e 4 ex Serie A | i migliori colpi del mercato di giugno

Il calciomercato di giugno ha regalato emozioni e sorprese, con le grandi d’Europa e non solo pronte a rafforzarsi in vista del Mondiale per Club. Da Reijnders a Luis Henrique, passando per le coppie di ex Serie A come Alexander Arnold e Delap, i colpi sono stati imperdibili. Scopriamo insieme i migliori acquisti, ruolo per ruolo, che stanno facendo parlare il mondo del calcio.

