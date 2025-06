Alexa lancia CalmaZampa | la nuova skill per calmare gli animali impauriti dai tuoni

In un mondo sempre più soggetto a eventi meteorologici estremi, Alexa si fa portavoce del benessere animale con CalmaZampa, la nuova skill creata in collaborazione con ENPA. Pensata per rassicurare i nostri amici a quattro zampe durante temporali e tuoni, questa innovativa funzione mira a ridurre lo stress dei nostri animali domestici. Scopri come questa tecnologia può fare la differenza e contribuire a un’estate più serena per tutti.

AGI - Alexa lancia CalmaZampa, la nuova skill sviluppata in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) pensata per aiutare gli animali domestici a rimanere tranquilli in caso di maltempo e forti temporali, fenomeni atmosferici sempre più frequenti, soprattutto in estate. Solo nel 2024, e per il terzo anno consecutivo, sono stati registrati oltre 300 eventi meteo estremi nella nostra Penisola, arrivando a quota 351 (+485% rispetto al 2015). La nuova skill è in grado di monitorare in tempo reale le condizioni meteorologiche per anticipare l'arrivo di tempeste e, quando lanciata, avviare una delle tre playlist rilassanti disponibili con musica a 432 Hz, frequenza nota per avere un effetto calmante.

