Alessandro Gassman dà voce all' appello dell' Unhcr per i rifugiati

In vista della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, Alessandro Gassmann presta la sua voce all’appello dell’UNHCR per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla drammatica situazione dei rifugiati nel mondo. Un messaggio potente che ci invita a riflettere sull’emergenza umanitaria e sull’importanza di solidarietà e azione concreta. Scopriamo insieme come questa campagna mira a fare la differenza, perché ogni voce conta in questa battaglia globale per dignità e diritti.

Roma, 12 giu. (askanews) - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2025 del 20 giugno, L'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) lancia uno spot realizzato con la voce dell'attore e testimonial dell'Agenzia Onu Alessandro Gassmann. E' stato pubblicato oggi il nuovo rapporto annuale di Unhcr Global Trends: secondo lo studio il numero di persone sradicate dalle guerre si mantiene a livelli allarmanti, sono oltre 122 milioni nel mondo. Il 73% dei rifugiati del mondo sono ospitati nei Paesi a basso e medio reddito. La maggior parte, il 67%, rimane nei paesi limitrofi ai conflitti, mentre i continui tagli agli aiuti umanitari rischiano di provocare ulteriori movimenti forzati, anche verso l'Europa e l'Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alessandro Gassman dà voce all'appello dell'Unhcr per i rifugiati

In questa notizia si parla di: unhcr - rifugiati - alessandro - voce

"Sono stato nei campi rifugiati del Ciad. E quello che ho visto non riesco a togliermelo dalla testa. Ogni giorno, centinaia di persone attraversano il... Vai su Facebook

Alessandro Gassman dà voce all’appello dell’Unhcr per i rifugiati; Alessandro Gassmann; Studiare è un diritto di tutti.

Integrazione socio-economica dei rifugiati in Italia, il rapporto UNHCR. Il ruolo dell’istruzione tecnicadellascuola.it scrive: L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati UNHCR ha pubblicato in questi giorni il rapporto INTEGRATION BETWEEN CHALLENGES AND OPPORTUNITIES – A study on socio-