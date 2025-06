Alessandra Viola | le piante ci parlano Impariamo ad ascoltarle

Alessandra Viola ci invita a riscoprire il linguaggio segreto delle piante, imparando ad ascoltarle e a comprenderle nel loro silenzioso ma eloquente mondo. È tempo di superare il pregiudizio che le piante siano meri oggetti e riconoscere la loro straordinaria capacità di comunicare. Perché, forse, è arrivato il momento di trattarle con rispetto, proprio come facciamo con gli esseri viventi di cui ci prendiamo cura.

Vi sarà sicuramente capitato di sentir dire da qualcuno “sono vegetariano, ma mangio il pesce”. Singolare affermazione, ma in linea con una sorta di principio non detto, e cioè che ci sono animali di serie a e animali di serie b. Ma se nel campo animale c’è comunque una sorta di rispetto per alcuni esseri da parte di alcuni, questo è del tutto assente nel campo vegetale: le piante sono buone per essere mangiate o per ornamento o per realizzare mobili o comunque per supportare attività umane. Il mondo vegetale è un mondo di serie b nella sua totalità, come se le piante fossero “cose”, pur essendo viventi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it