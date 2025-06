Alessandra Amoroso incanta Roma | via al tour col pancione tra musica e impegno sociale

Alessandra Amoroso conquista Roma con il suo tour estivo, tra musica coinvolgente e impegno sociale. Dalle Terme di Caracalla, l’artista ha lanciato un messaggio di pace, diritti femminili e amore per la famiglia, mentre aspetta la nascita della sua bambina. Tra emozioni e battaglie, Alessandra dimostra che la musica può essere un potente strumento di cambiamento. Non dobbiamo dimenticare che non tutti hanno le condizioni...

L'appello per la pace, per i diritti delle donne, la dichiarazione d'amore per il compagno e per la figlia che sta per nascere. Tra sociale e privato, Alessandra Amoroso ha dato il via da Roma, dalle Terme di Caracalla, al tour estivo che la vedrà impegnata fino al 7 agosto, prima di fermarsi per le ultime settimane di gravidanza. «Non dobbiamo dimenticare che non tutti hanno le condizioni.

