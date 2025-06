Alessandra Amoroso | Ho smesso di fare la guerra a me stessa

Un viaggio di rinascita e rinnovamento quello di Alessandra Amoroso, che ha saputo trasformare la sua esperienza di gravidanza in una fonte di energia e autenticità. Dal concerto a Caracalla all’attesa del nuovo album, la cantante si apre a un nuovo capitolo, libero da pregiudizi e pieno di vita. Sanremo sarà l’occasione per condividere questa sua evoluzione con il pubblico, lasciando il segno ancora una volta.

Ieri sera il concerto a Caracalla che ha aperto il tour, domani l’uscita del nuovo disco: Alessandra Amoroso è entrata nella sua nuova dimensione raggiunta grazie anche alla gravidanza, lei 39enne quasi all’ottavo mese. “Avere dentro mia figlia, che non si vede ma c’è, mi ha cambiato: oggi riconosco la mia forza, vivo con leggerezza e ho smesso di non piacermi. Non ho più pregiudizi, vivo la musica in maniera completamente diversa. Sanremo è stata una tappa importante, ho cambiato prospettiva e mi ha fatto elevare come artista. Io volevo sempre piacere a tutti e invece ora ringrazio la gente a cui non piacevo. 🔗 Leggi su Lapresse.it