Alesi | Vasseur non ha il potere che aveva Jean Todt Hamilton tornerà ai suoi livelli

In occasione del trentennale della sua unica vittoria in Formula 1, il racconto di Jean Alesi rivela le emozioni di quel momento indimenticabile al Gran Premio del Canada 1995. Con un passato ricco di sfide e successi, Alesi riflette sul suo percorso e sui confronti con grandi campioni come Jean Todt e Hamilton. Quel giorno, più di ogni altro, ha dimostrato come la passione e il cuore possano superare ogni limite, lasciando un segno indelebile nella storia della Formula 1.

In occasione del trentennale della sua unica vittoria in Formula 1, ottenuta con la Ferrari al Gran Premio del Canada 1995, Jean Alesi ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Stampa. «Feci un buon inizio di stagione, poi quel giorno volevo vincere a tutti i costi“. Memorabile il giro di rientro, quando, senza benzina sulla sua Ferrari, accettò un passaggio da Michael Schumacher: “Quel giorno lo vidi emozionato per me, dato che era la mia prima vittoria. Mi disse che ero stato bravo, mi abbracciò nel parco chiuso. Con lui ho sempre avuto un rapporto meraviglioso e per questo non ci rimasi male quando, l’anno seguente, prese il mio posto in Ferrari», ricorda Alesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alesi: «Vasseur non ha il potere che aveva Jean Todt. Hamilton tornerà ai suoi livelli»

