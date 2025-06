Alcaraz la rincorsa a Sinner passa dall' erba | ecco chi difende più punti sul verde

L’erba si rivela il terreno decisivo nella sfida tra Alcaraz e Sinner: chi saprà dominare sulla superficie verde? Con 249 punti da difendere, lo spagnolo punta a consolidare la sua posizione, mentre Jannik, con appena 900 punti, ha l’opportunità di recuperare terreno. La battaglia si infiamma: ogni match può fare la differenza in questa corsa mozzafiato verso la vetta. Chi emergerà vincitore?

Lo spagnolo dovrà mantenere 2050 punti in classifica, l'azzurro "appena" 900. Così Jannik potrebbe guadagnare ancora terreno sul rivale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz, la rincorsa a Sinner passa dall'erba: ecco chi difende più punti sul verde

In questa notizia si parla di: punti - alcaraz - rincorsa - sinner

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finale degli Internazionali d'Italia il 18 maggio.

"Chi dice che è stato Sinner a perdere contro Alcaraz non capisce niente di tennis." Parola di Paolo Cané, ex bandiera azzurra della Coppa Davis e oggi voce tecnica di riferimento su Eurosport. Al mio microfono Cané analizza senza filtri la finale del Roland G Vai su Facebook

Alcaraz, la rincorsa a Sinner passa dall'erba: ecco chi difende più punti sul verde; Alcaraz da Montecarlo lancia la rincorsa a Sinner. Per Musetti l’unico rimpianto è l’infortunio:…; Sinner numero uno fino a quando dopo la squalifica: cosa serve a Zverev e Alcaraz per superarlo.

Alcaraz può superare Sinner in classifica? Come cambia la lotta per primo posto del ranking Come scrive tag24.it: Il tennista spagnolo ha vinto gli ultimi scontri diretti con l'azzurro, trionfando in finale agli Internazionali d'Italia e al Roland ...