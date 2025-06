Alcaraz attaccato dai tifosi di Sinner per aver festeggiato in un locale italiano a Parigi

Alcaraz ha deciso di celebrare il successo a modo suo, ma le polemiche non si sono fatte attendere. I tifosi italiani, infatti, non hanno resistito e hanno criticato duramente il giovane campione per aver festeggiato in un locale parigino, suscitando un acceso dibattito sui social. Come spesso accade nel mondo dello sport, la passione si trasforma in confronto acceso, e questa vicenda dimostra ancora una volta quanto il sentimento per il tennis sia inscindibile dalla cultura e dall’orgoglio nazionale.

A quattro giorni di distanza, si continua a parlare del trionfo di Carlos Alcaraz al Roland Garros 2025. Stavolta, però, non per motivi strettamente legati alle vicende di campo. I festeggiamenti di Alcaraz scatenano la polemica tra i tifosi italiani. Come lecito che sia, il 22enne murciano ha ampiamente festeggiato la vittoria, lasciandosi andare ad una serata tra balli e fiumi di champagne. Fin qui, tutto regolare. Un po’ più discutibile, invece, il fatto che abbia organizzato la serata tutta a tema Tricolore. Nelle ultime ore, infatti, è emerso che Carlos ha scelto di celebrare il successo in un locale italiano nel centro di Parigi, “Siena”, che ai suoi ospiti serve un menù a base di piatti toscani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz attaccato dai tifosi di Sinner per aver festeggiato in un locale italiano a Parigi

Internazionali d’Italia 2025: Jannik Sinner preoccupa i tifosi per un possibile infortunio alla coscia, ma rassicura in vista della finale con Alcaraz - Jannik Sinner preoccupa i tifosi durante le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025, mostrando segni di affaticamento e toccandosi ripetutamente la coscia destra.

"Chi dice che è stato Sinner a perdere contro Alcaraz non capisce niente di tennis." Parola di Paolo Cané, ex bandiera azzurra della Coppa Davis e oggi voce tecnica di riferimento su Eurosport. Al mio microfono Cané analizza senza filtri la finale del Roland G Vai su Facebook

